"Мертвый" муж заявился домой спустя 13 лет: ухаживайте и хороните меня!

Приветствую всех в твоём фейском гнезде! Началось осеннее обострение и у меня для вас есть вообще супер-история! Началось всё больше 10 лет назад- как жизнь быстро идет, я ж просто моргнула.
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