Черепки и сосуды истории

Совсем уж маленькие амфоры для благовоний. Археологический музей станицы Тамань Внемли молитвам Афина!Десницею печь охраняя,Дай, чтобы вышли на славу горшки и бутылки, и миски, Чтоб обожглись хорошенько и прибыли дали довольно, Продавались бойко на рынке, И на улицах бойко.