Парламентская газета

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Доклад о проблемах Байкала депутаты представят Володину в сентябре

В сентябре депутаты Госдумы представят председателю палаты Вячеславу Володину доклад о ситуации с озером Байкал, сообщил председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

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