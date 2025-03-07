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В Китае поддерживают усилия, направленные на достижение мира на Украине

В Китае поддерживают усилия, направленные на достижение мира на Украине

Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И.Он напомнил, что Пекин с начала конфликта выступал за переговоры и искал политическое решение урегулирования конфликта, передает РИА Новости.

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