В Китае поддерживают усилия, направленные на достижение мира на Украине

Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И.Он напомнил, что Пекин с начала конфликта выступал за переговоры и искал политическое решение урегулирования конфликта, передает РИА Новости.
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