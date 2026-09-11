Стефанчук: Украина вернёт контроль над всеми территориями

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина восстановит международно признанные границы.
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Даже если войдет в состав России, Новороссия должна остаться независимой губернией. Второй раз на грабли наступать глупо.