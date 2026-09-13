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BI: Запад рискует потерять превосходство в воздухе в случае войны с Россией

BI: Запад рискует потерять превосходство в воздухе в случае войны с Россией

Запад рискует остаться без превосходства в воздухе в случае прямого военного конфликта с Россией. Такое мнение выразили в издании Business Insider (BI).

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