Культовый шутер Half-Life получил контентное и техническое обновление в честь ю...

Культовый шутер Half-Life получил контентное и техническое обновление в честь юбилеяВ честь скорого юбилея культового шутера Half-Life, компания Valve выпустила обновление для игры, что стало полнейшей неожиданностью для всех фанатов, которые на радостях обновили рекорд игры по онлайну.