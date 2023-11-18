Культовый шутер Half-Life получил контентное и техническое обновление в честь ю...

Культовый шутер Half-Life получил контентное и техническое обновление в честь юбилеяВ честь скорого юбилея культового шутера Half-Life, компания Valve выпустила обновление для игры, что стало полнейшей неожиданностью для всех фанатов, которые на радостях обновили рекорд игры по онлайну.
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