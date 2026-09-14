В Липецке пятеро подростков получили ожоги из-за патрона для противогаза

В Липецке пятеро подростков в возрасте от 12 до 15 лет получили травмы из-за патрона для противогаза.
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