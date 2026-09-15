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Царьград

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Какой предмет начали конфисковывать у туристов перед полетом на самолете

Какой предмет начали конфисковывать у туристов перед полетом на самолете

У туристов в самолетах начали активно конфисковывать один предмет. Но есть лазейка.В последнее время туристы сталкиваются с тем, что при личном досмотре у них конфискуют один предмет.

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