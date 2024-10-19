МО: ВСУ потеряли 350 солдат и станцию "Анклав-Н" из-за действий группы "Запад"

Подразделения группировки российских войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.
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