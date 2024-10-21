ТАСС: расследование дела Логиновой о торговле детьми продлили до 16 января

Предварительное расследование дела о торговле детьми, главной обвиняемой по которому проходит написавшая явку с повинной многодетная мать Юлия Логинова, продлили на три месяца, то есть до 16 января 2025 года.
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