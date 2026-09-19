Командир Самара рассказал, как оружейники "Южной" изготавливают турели для МОГ

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Оружейники 135-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона (ОРВБ) 3-й армии Южной группировки войск самостоятельно изготавливают турели для вооружения расчетов мобильных огневых групп.
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