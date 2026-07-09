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Царьград

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В Чапаевске полиция провела акцию «Без прав ты не прав»

В Чапаевске полиция провела акцию «Без прав ты не прав»

В Самарской области сотрудники полиции провели профилактическую акцию «Без прав ты не прав», в ходе которой напомнили автомобилистам о последствиях управления транспортным средством без водительского удостоверения.

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