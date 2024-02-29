«Чикаго» победил «Кливленд» во втором овертайме

Бросок Дерозана на победу на последних секундах основного времени оказался неточным. В свою очередь, Донован Митчелл не смог принести победу своей команде на последней секунде первой дополнительной 5-минутки.
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