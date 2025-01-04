Mozilla запустила расширение Orbit для Firefox для обобщения контента с помощью ИИ Mozil...

Mozilla запустила расширение Orbit для Firefox для обобщения контента с помощью ИИMozilla запустила свой самый амбициозный проект ИИ на сегодняшний день: расширение Orbit для Firefox, которое позволит легко обобщать веб-контент во время просмотра, преобразуя длинный текст и даже видео в более удобоваримый сжатый формат в виде резюме, пишет ресурс TechSpot.