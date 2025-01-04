НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Mozilla запустила расширение Orbit для Firefox для обобщения контента с помощью ИИ Mozil...

Mozilla запустила расширение Orbit для Firefox для обобщения контента с помощью ИИ Mozil...

Mozilla запустила расширение Orbit для Firefox для обобщения контента с помощью ИИMozilla запустила свой самый амбициозный проект ИИ на сегодняшний день: расширение Orbit для Firefox, которое позволит легко обобщать веб-контент во время просмотра, преобразуя длинный текст и даже видео в более удобоваримый сжатый формат в виде резюме, пишет ресурс TechSpot.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх