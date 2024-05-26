ФСБ рассекретила заявление адъютанта Гитлера К очередной годовщине взятия Берлина советскими войсками в апреле — мае 1945 года ФСБ России публикует рассекреченные документы из следственного дела бывшего адъютанта Гитлера Отто Гюнше.
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