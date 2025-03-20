ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Мариуполя

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) смогли задержать злоумышленника, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство у здания Приморской администрации в Мариуполе.
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