Помощник президента Ушаков: БРИКС будет создавать независимую платежную систему

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков в рамках интервью для ТАСС выступил с заявлением о том, что БРИКС намеревается работать над созданием независимой платежной системы, основой для которой послужат цифровые валюты.
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