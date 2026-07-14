Русская весна
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Русская весна

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Рыба из России помешала ЕС принять новый пакет санкций (ВИДЕО)

Рыба из России помешала ЕС принять новый пакет санкций (ВИДЕО)

Странам ЕС пришлось исключить запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций из-за ее «геополитического значения».

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