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Еще один южноуральский робот может отправиться в космос

Еще один южноуральский робот может отправиться в космос

Он будет использоваться для выполнения задач в агрессивной для человека среде. НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска совместно с РКК «Энергия» ведут работы по созданию антропоморфного робота нового поколения.

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