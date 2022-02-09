Еще один южноуральский робот может отправиться в космос

Он будет использоваться для выполнения задач в агрессивной для человека среде. НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска совместно с РКК «Энергия» ведут работы по созданию антропоморфного робота нового поколения.
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