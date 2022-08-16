Партия в Нидерландах планирует открыть «школу эпохи Возрождения»

Открытие в Нидерландах частной начальной «школы эпохи Возрождения», запланированное партией «Форум за демократию» (FvD), может произойти уже сентябре 2022 года, заявил член партии Ральф Деккер, 16 августа передали на голландском телеканале NOS.
Открытие в Нидерландах частной начальной «школы эпохи Возрождения», запланированное партией «Форум за демократию» (FvD), может произойти уже сентябре 2022 года, заявил член партии Ральф Деккер, 16 августа передали на голландском телеканале NOS.
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