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Партия в Нидерландах планирует открыть «школу эпохи Возрождения»

Партия в Нидерландах планирует открыть «школу эпохи Возрождения»

Открытие в Нидерландах частной начальной «школы эпохи Возрождения», запланированное партией «Форум за демократию» (FvD), может произойти уже сентябре 2022 года, заявил член партии Ральф Деккер, 16 августа передали на голландском телеканале NOS.

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