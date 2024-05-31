Сотрудники УМВД России по Липецкой области накануне Дня защиты детей посетили подшефный детский дом

В канун Международного дня защиты детей сотрудники полиции и общественники побывали в гостях у воспитанников подшефного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Героя России Эдуарда Белана.
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