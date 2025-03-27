«Придется объявить досрочные выборы»: эксперт оценил масштабные акции протеста против Эрдогана

Масштабные акции протеста в Турции, причиной которых стало задержание по обвинению в коррупции и терроризме мэра Стамбула Экрема Имамоглу, могут поставить крест на политической карьере действующего президента страны Реджепа Эрдогана.
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