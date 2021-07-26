Олимпиада-2020. Настольный теннис. Скачков одержал победу во втором круге

Россиянин Кирилл Скачков одержал победу во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Настольный теннис Мужчины Второй круг Канак Джа (США) – Кирилл Скачков (Россия) – 2:4 (9:11, 11:9, 9:11, 11:0, 7:11, 4:11).
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