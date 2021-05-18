Летчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2021»

Летчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2021»

На заключительном этапе экипажи выполнят учебно-боевые задачи по уничтожению наземных целей с использованием неуправляемых авиационных ракет и автоматических авиационных пушек.

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