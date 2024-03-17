Футбольный «Спартак» поддержал хоккейный перед стартом 2-го раунда плей-офф КХЛ

ХК «Спартак» сегодня встретится с «Металлургом». «ХК «Спартак» сегодня в Магнитогорске стартует во втором раунде Кубка Гагарина! Парни уже болели за нас в марте на домашних матчах в «Лужниках» и Кубке России.