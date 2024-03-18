Поляки заблокировали два КПП на границе с ФРГ из-за украинской агропродукции

Фермеры Польши в знак протеста против импорта украинской сельскохозяйственной продукции и экологической политики ЕС в понедельник, 18 марта, заблокировали два основных контрольно-пропускных пункта на границе с Германией, – сообщает Deutsche Welle.
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