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Поляки заблокировали два КПП на границе с ФРГ из-за украинской агропродукции

Поляки заблокировали два КПП на границе с ФРГ из-за украинской агропродукции

Фермеры Польши в знак протеста против импорта украинской сельскохозяйственной продукции и экологической политики ЕС в понедельник, 18 марта, заблокировали два основных контрольно-пропускных пункта на границе с Германией, – сообщает Deutsche Welle.

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