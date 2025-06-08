Он начнётся с непривычной тишины и ожидания приказа идти в бой: участники СВО рассказали, каким будет их первый мирный день

Мы спросили у участников СВО, каким будет их первый мирный день. Позывной Цибела: – Наверное, 99,9% солдат вам скажут, что в первую очередь они позвонят самым близким и родным людям (мамам, жёнам, детям) и «обнимут» их по телефону.