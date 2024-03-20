Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО

Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО

Нуждающимся в реабилитации бойцам специальной военной операции необходимо уделить особое внимание. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным.

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