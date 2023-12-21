Общежитие мое: почему не одобрен проект закона о «резиновых квартирах»

Новый законопроект о «резиновых квартирах» не получил положительного отзыва правительства. Авторы поправок предлагали запретить регистрацию мигрантов в помещениях, где число проживающих не соответствовало бы нормам жилой площади на человека.
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