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Назван максимальный размер выплат фанатам за отмену концерта Канье Уэста

Зрители, купившие билеты на отмененный концерт американского рэпера Канье Уэста, могут претендовать на неустойку в размере, превышающем изначальную цену в 2,5 раза, заявил в разговоре с NEWS.

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