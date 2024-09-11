«Сбер» поднял максимальную ставку по вкладам до 20%

«Сбер» поднял максимальную ставку по линейке вкладов «Лучший %» до 20% годовых, сообщил банк. Такая ставка доступна в случае открытия вклада на «новые» деньги сроком 3 года с выплатой процентов в конце срока.
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