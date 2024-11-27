Ударами Армии России полностью уничтожено стратегическое предприятие во Львовской области

Удары по Западной Украине наносят всё чаще.Недавние удары Армии России полностью разрушили долотный завод в Дрогобыче Львовской области, заявил уполномоченный Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.
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