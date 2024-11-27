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Ударами Армии России полностью уничтожено стратегическое предприятие во Львовской области

Ударами Армии России полностью уничтожено стратегическое предприятие во Львовской области

Удары по Западной Украине наносят всё чаще.Недавние удары Армии России полностью разрушили долотный завод в Дрогобыче Львовской области, заявил уполномоченный Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.

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