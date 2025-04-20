Православные отмечают светлую Пасху

Православные верующие во всем мире в воскресенье отмечают главный христианский праздник – Пасху. Первый Вселенский собор в Никее в 325 году постановил праздновать Пасху всем общинам верующих в один день, и этому решению и сегодня следуют все поместные православные церкви вне зависимости от того, какого календаря они придерживаются.