"Русский народ сплотила лютая смерть рыжего кота. "И знаете, это хорошо"

Галина Чужая

Латинского понятие humanitas впервые было применено Цицероном не к человеку, а к образованию. А к человеку применимо название Homo sapiens - человек РАЗУМНЫЙ. Подразумевалось, что у человека есть разум, которым он может и должен думать, а также заботиться о тварях которые ниже его рангом и мозгами. Только иногда, такое впечатление, что у некоторых эта функция напрочь отсутствует.