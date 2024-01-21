Более 50 тысяч граждан России потребовали уволить проводницу, выкинувшую из поезда на мороз кота Твикса.
"Русский народ сплотила лютая смерть рыжего кота. "И знаете, это хорошо"
Комментарии
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Галина Чужая
Латинского понятие humanitas впервые было применено Цицероном не к человеку, а к образованию. А к человеку применимо название Homo sapiens - человек РАЗУМНЫЙ. Подразумевалось, что у человека есть разум, которым он может и должен думать, а также заботиться о тварях которые ниже его рангом и мозгами. Только иногда, такое впечатление, что у некоторых эта функция напрочь отсутствует.
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1 час.
Татьянка Яцук
А какого овоща вы покупаете билет в вагон, в котором разрешён провоз животных? И не ваше свинячье дело- с кем едет гражданин- с любимым котиком, или с морской свинкой! Оказывается- животные тоже имеют право на поездки любым транспортом, в котором это разрешено, если некоторые тупоголовые об этом не знают!
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31 мин.
Tatiana Tykhonova
Ты мразь сам ущербный, ушлепок! Тебя надо тоже на мороз выбросить
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14 мин.
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