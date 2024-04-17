РЖД хотят разработать новое мобильное приложение SuperApp с множеством функций

Суперапп – это единая цифровая платформа В РЖД планируют разработать новое мобильное суперприложение SuperApp с множеством функций, где, кроме традиционной продажи билетов, будут представлены услуги в поезде и на вокзалах, а также сервисы партнёров компании.
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