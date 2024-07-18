18.07.24==Российский военный оценил контратаки ВСУ под Харьковым

Боец Еж: ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют под Харьковом, но не могут сосредоточить там крупные соединения, заявил РИА Новости российский военный с позывным Еж.