18.07.24==Российский военный оценил контратаки ВСУ под Харьковым

Боец Еж: ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют под Харьковом, но не могут сосредоточить там крупные соединения, заявил РИА Новости российский военный с позывным Еж.
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