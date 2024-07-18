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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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  • Владимир Алтайцев
    БрЯхня!!!!!  Как сбивали, так и продолжат. Ракеты-то из НАТО, значит, ипиндосские.15.07.24==«Мы не ...
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18.07.24==Российский военный оценил контратаки ВСУ под Харьковым

18.07.24==Российский военный оценил контратаки ВСУ под Харьковым

Боец Еж: ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом   Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют под Харьковом, но не могут сосредоточить там крупные соединения, заявил РИА Новости российский военный с позывным Еж.

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