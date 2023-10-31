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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Как следует провести церковный праздник святого Иоанна Рыльского и народный День всех святых 1 ноября

Как следует провести церковный праздник святого Иоанна Рыльского и народный День всех святых 1 ноября

Как следует провести церковный праздник святого Иоанна Рыльского и народный День всех святых 1 ноября Алёна ЮрьеваКаждый год 1 ноября православные христиане отмечают праздник святого Иоанна Рыльского, великого подвижника и целителя, а также народный праздник День всех святых, который символизирует память обо всех ушедших верующих.

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