Как следует провести церковный праздник святого Иоанна Рыльского и народный День всех святых 1 ноября Алёна ЮрьеваКаждый год 1 ноября православные христиане отмечают праздник святого Иоанна Рыльского, великого подвижника и целителя, а также народный праздник День всех святых, который символизирует память обо всех ушедших верующих.