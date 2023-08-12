Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Пошли в кусты, дaвaй тeбe язычкoм там пoдeлaю»

«Пошли в кусты, дaвaй тeбe язычкoм там пoдeлaю»

B Kaзaни иностранный специалист из Таджикистана прямо посреди улицы начал домогаться несовершеннолетней девочки.

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Комментарии
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Н
Наталья
Ну это разнообразие от того, что появилось огромное количество секспропагондистов этого разнобезобразия. А этих разнообразных озабоченных сексом, строитель всех времён и народов, Хуснуллин, пачками приглашает в гости.
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2 час.
Александр Мистер X
Не соглашусь с Вами. Сначала нужно сделать этой твари повторное обрезание, но под самый корень. Затем принародно заставить его сожрать то, что обрезано(отрезано). И только после этого не отрезать, а вырвать язык, поскольку без языка эта тварь не сможет проглотить своё хозяйство...😜
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38 мин.
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35 мин.

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