«Пошли в кусты, дaвaй тeбe язычкoм там пoдeлaю»

Ну это разнообразие от того, что появилось огромное количество секспропагондистов этого разнобезобразия. А этих разнообразных озабоченных сексом, строитель всех времён и народов, Хуснуллин, пачками приглашает в гости.

Александр Мистер X

Не соглашусь с Вами. Сначала нужно сделать этой твари повторное обрезание, но под самый корень. Затем принародно заставить его сожрать то, что обрезано(отрезано). И только после этого не отрезать, а вырвать язык, поскольку без языка эта тварь не сможет проглотить своё хозяйство...😜