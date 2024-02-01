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Женщины угрожают порядку в Алматы? Феминистки отстаивают права на мирный митинг

Женщины угрожают порядку в Алматы? Феминистки отстаивают права на мирный митинг

Нет ничего более постоянного, чем противостояние алматинских феминисток и городского акимата. В очередной раз яркие представительницы движения за гендерное равенство и защиту женщин от всех форм насилия и дискриминации, столкнулись с отказом в проведении мирного митинга, приуроченного к 8 марта.

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