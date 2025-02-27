Футболист Керимов из Подмосковья стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Следствие предъявило воспитаннику московского "Торпедо" обвинение в участии в преступном сообществе.Профессиональный футболист Мухтар Керимов, который с 2023 года играет за клуб "Знамя труда" из Орехово-Зуево, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.