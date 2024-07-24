У экс-главы УЭБиПК по Свердловской области Дьякова арестовали крупные активы

У Андрея Дьякова, уволенного с поста начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД России по Свердловской области, и его семьи была выявлена недвижимость стоимостью более 400 млн рублей, а также коллекция престижных автомобилей, включая марки BMW, Audi и Lexus.