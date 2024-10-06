Петербуржец стал победителем конкурса «Учитель года России»

На торжественном концерте в Кремлевском дворце, посвященном Дню учителя, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил победителем конкурса «Учитель года России» 2024 Леонида Дедюху, физика из Санкт-Петербургской академической гимназии.
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