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Смертин — о жесте на матче «Зенит» — «Динамо»: «Можно не играть в футбол, но он продолжает быть частью тебя»

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с показом неприличного жеста во время матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) (3:0).

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