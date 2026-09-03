Экс-капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с показом неприличного жеста во время матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) (3:0).
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