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Нижегородская правда

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Гордума и Президентская академия подписали соглашение о сотрудничестве

Гордума и Президентская академия подписали соглашение о сотрудничестве

Городская дума Нижнего Новгорода и Президентская академия заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель гордумы Евгений Чинцов и ректор вуза Алексей Комиссаров.

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