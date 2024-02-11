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Тело двухмесячной девочки нашли в квартире дома в Копорье

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В субботу в службу «112» позвонила 20-летняя жительница деревни Копорье в Ленинградской области, которая сообщила о том, что её двухмесячный ребёнок не дышит и не подаёт признаков жизни.

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