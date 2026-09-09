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Царьград

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Алексей Мухин объяснил причины долгового кризиса Франции

Алексей Мухин объяснил причины долгового кризиса Франции

Долг Франции достиг 118% ВВП, вызывая обеспокоенность ЕС. Политолог Алексей Мухин связывает это с отказом от российских ресурсов и поддержкой Украины.

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