Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию - ответ юриста

Что делать, если сотрудника призвали по мобилизации, и как оформить нового специалиста на временно освободившуюся должность? На эти вопросы ответила эксперт по трудовому праву, юрист Татьяна Нечаева, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу hh.