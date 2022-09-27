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Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию - ответ юриста

Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию - ответ юриста

Что делать, если сотрудника призвали по мобилизации, и как оформить нового специалиста на временно освободившуюся должность? На эти вопросы ответила эксперт по трудовому праву, юрист Татьяна Нечаева, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу hh.

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