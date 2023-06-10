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Украинцы устроили демонстрацию против симфонического концерта с русской пианисткой в Швейцарии

Украинцы устроили демонстрацию против симфонического концерта с русской пианисткой в Швейцарии

Украинцы организовали шествие по улицам города Невшатель в Швейцарии в рамках протеста против концерта с участием российской пианистки Анастасии Волчок.

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