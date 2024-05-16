55 погибших: российская армия ударила «Искандером» по штабу ВСУ под Харьковом

Министерство обороны России официально заявило о стратегическом ударе, проведенном с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», по позициям Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
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